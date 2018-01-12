ВЦИОМ: Две трети россиян точно придут на выборы президента России

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Около двух третей жителей России (67 процентов) твердо уверены, что придут на выборы Президента РФ 18 марта.

Это следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 3 процента респондентов не намерены приходить на избирательные участки, а еще 3 процента точно не будут участвовать в голосовании.

Кроме того, 15 процентов опрошенных россиян признались, что пока не определились в этом вопросе. Еще один процент затруднился с ответом.

Опрос проводился с 8 по 10 января, в нем приняли участие граждане страны старше 18 лет.