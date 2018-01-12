Национальные общины Челнов подвели итоги года балом-маскарадом

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Национальные общины Челнов подвели итоги года необычным образом – они организовали бал-маскарад. Об этом пишут «Челнинские известия».

«До Нового года все представители национальных общин много работают, поэтому Новый год все вместе мы отмечаем только сейчас вот в таком формате», – отметила директор Дома дружбы народов «Родник», где и прошло мероприятие, Ландыш Ишалина.

Вечер состоял из нескольких отделений. Сначала заслуженные награды получили лучшие творческие коллективы, которые с успехом выступали на протяжении прошлого года. Затем собравшиеся на бал поучаствовали в хороводе и танцах под национальные мелодии. В завершение представители общин обсудили планы на этот год.

В настоящее время в Автограде функционирует 21 община.