Все новости Татарстан Россия

Общество

Национальные общины Челнов подвели итоги года балом-маскарадом

12 января 2018, 23:50

В настоящее время в Автограде функционирует 21 община.
В Клайпеде начинает работу Центр национальных культур
Национально-культурные автономии Нижнекамска хотят создать интернет-сайт
Представители национальных диаспор Воронежа встретились с руководством УВД
В озеленении Симферополя приняли участие национальные общины АРК
В новогодних представлениях во Львове приняли участие национальные общины

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Национальные общины Челнов подвели итоги года необычным образом – они организовали бал-маскарад. Об этом пишут «Челнинские известия».

«До Нового года все представители национальных общин много работают, поэтому Новый год все вместе мы отмечаем только сейчас вот в таком формате», – отметила директор Дома дружбы народов «Родник», где и прошло мероприятие, Ландыш Ишалина.

Вечер состоял из нескольких отделений. Сначала заслуженные награды получили лучшие творческие коллективы, которые с успехом выступали на протяжении прошлого года. Затем собравшиеся на бал поучаствовали в хороводе и танцах под национальные мелодии. В завершение представители общин обсудили планы на этот год.

В настоящее время в Автограде функционирует 21 община.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter