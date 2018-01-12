В Крыму Премьер-министру Украины посоветовали отправиться в психбольницу

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, предложившему вместе с техникой вернуть стране Крым, следует проверить свое психическое состояние. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице», – цитирует Гемпеля RT.

По его словам, вхождение полуострова в состав России происходило по волеизъявлению народа, и обратного пути нет.

Он также посетовал, что украинские политики не готовы к выстраиванию конструктивного диалога с Россией, тогда как РФ добивается налаживания отношений.

«Сказанное Гройсманом – тупиковый разговор. Думаю, они сегодня еще не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики», – считает депутат.

Ранее Гройсман в ответ на предложение российского лидера Владимира Путина вернуть на Украину всю военную технику, которая осталась после отправки партии в 2014 году, высказал «встречное предложение». «Предлагаю вместе с флотом вернуть Крым», – высказался политик.