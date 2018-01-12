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В РТ будут развивать культурное паломничество по связанным с Тукаем местам

12 января 2018, 20:32

Проект «Путь Тукая» поможет в развитии северных районов республики, отметила Римма Ратникова.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Союз журналистов Татарстана совместно с Союзом велосипедистов республики реализует проект по развитию культурного паломничества по местам, связанным с именем татарского поэта Габдуллы Тукая. Об этом сообщила сегодня на торжественном мероприятии в честь Дня российской печати зампредседателя Госсовета и председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова.

Проект называется «Путь Тукая», его реализация связана с северными районами Татарстана, рассказала зампредседателя республиканского парламента.

«Мы участвуем в этом проекте, потому что Тукай – наш коллега. Он был не только великим поэтом татарского народа, но и блестящим журналистом и публицистом», – пояснила Ратникова.

Она отметила, что проект «не сильно затратный», и при его эффективной реализации обеспечен приток паломников, пешеходных и конных туристов, велосипедистов. «Думаем, что это поможет не только в продвижении имени Тукая, но и в развитии северных территорий республики», – подчеркнула председатель Союза журналистов РТ. 


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