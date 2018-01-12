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Юнармейцы Татарстана прошли обряд посвящения в подводники в Мурманске

12 января 2018, 20:24

Знаменательное событие для членов клуба «Будущий воин» произошло в 24-й дивизии многоцелевых атомных подлодок.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Юнармейцы Татарстана прошли обряд посвящения в подводники в Гаджиево Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Знаменательное событие для членов клуба «Будущий воин» произошло в 24-й дивизии многоцелевых атомных подлодок. Здесь им провели экскурсию, познакомили с боевыми кораблями, организовали посещение мемориального комплекса защитникам Заполярья.

По словам руководителя юнармейского движения республики генерал-майора Александра Бородина, поездка запомнится его подопечным на всю жизнь.


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