Юнармейцы Татарстана прошли обряд посвящения в подводники в Мурманске

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Юнармейцы Татарстана прошли обряд посвящения в подводники в Гаджиево Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Знаменательное событие для членов клуба «Будущий воин» произошло в 24-й дивизии многоцелевых атомных подлодок. Здесь им провели экскурсию, познакомили с боевыми кораблями, организовали посещение мемориального комплекса защитникам Заполярья.
По словам руководителя юнармейского движения республики генерал-майора Александра Бородина, поездка запомнится его подопечным на всю жизнь.