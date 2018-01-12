Два человека остались под завалами обрушившегося здания в Челябинской области

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Предположительно, мужчина и женщина оказались под завалами обрушившегося здания заброшенного здания в Копейске Челябинской области, передает «Интерфакс».

Сегодня днем обрушились плиты перекрытия заброшенного здания в старой шахте поселка Бажова в Копейске. Рядом находился легковой автомобиль, от которого в сторону здания протянуты шланги от газорезательного оборудования.

Работа спасателей на месте происшествия продолжается, на месте работают больше 100 человек. Существует угроза обрушения.