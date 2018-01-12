Прокурору Татарстана Илдусу Нафикову вручили орден Почета

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Указом Президента России Ф за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу прокурор Татарстан награжден орденом Почета, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Госнаграду прокурору республики сегодня вручил руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно на торжественном заседании в Генпрокуратуре РФ. В заседании, посвященном 296-летию образования органов прокуратуры России, первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин.
На заседании также были ветераны органов прокуратуры, работники центрального аппарата Генеральной прокуратуры РФ, Главной военной прокуратуры, прокуроры субъектов РФ.
С приветственной речью выступил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, который поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Наиболее достойным сотрудникам органов прокуратуры были вручены государственные и ведомственные награды.