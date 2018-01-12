Жириновский насчитал 5 млрд рублей в зарубежных активах Грудинина

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, который сегодня официально стал кандидатом в Президенты РФ, оказался миллиардером. Об этом заявил лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, пишут «Известия».

По его словам, зарубежные активы Грудинина исчисляются суммой в 5 миллиардов рублей.

«Коммунисты окончательно повернулись в сторону капитализма. Они ведут на выборы своего кандидата-миллиардера», – отметил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР призвал депутатов Госдумы к солидарности и попросил «скинуться» на его избирательную кампанию по миллиону рублей.