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Политика

Жириновский насчитал 5 млрд рублей в зарубежных активах Грудинина

12 января 2018, 19:54

Коммунисты окончательно повернулись в сторону капитализма, выразил мнение лидер ЛДПР.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, который сегодня официально стал кандидатом в Президенты РФ, оказался миллиардером. Об этом заявил лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, пишут «Известия».

По его словам, зарубежные активы Грудинина исчисляются суммой в 5 миллиардов рублей.

«Коммунисты окончательно повернулись в сторону капитализма. Они ведут на выборы своего кандидата-миллиардера», – отметил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР призвал депутатов Госдумы к солидарности и попросил «скинуться» на его избирательную кампанию по миллиону рублей.


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