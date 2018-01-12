Появились подробности аварии с пострадавшим в Нижнекамском районе

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В результате столкновения грузовика «КАМАЗ», легковых автомобилей «Лада Веста» и «КИА» пострадал водитель последнего авто. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП с пострадавшим поступило на единый номер вызова экстренных служб в Нижнекамском районе сегодня в 15.01. Автомобили столкнулись на автодороге Нижнекамск – Чистополь у села Нариман. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №163. Они помогли выбраться пострадавшему 60-летнему водителю из «КИА» и передали медикам скорой помощи, которые его госпитализировали. Врачи диагностировали ему перелом руки.

В «Ладе Весте» ехал водитель и три пассажира. Все они, как и водитель «КАМАЗа» травм не получили. Водитель «КИА» ехал один.