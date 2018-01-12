«Аэрофлот» собирается взыскать расходы за задержку рейса с жены Аршавина

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). «Аэрофлот» собирается через суд взыскать расходы за задержку рейса с жены Аршавина Алисы, передает РИА Новости.
Авиакомпания проинформировала, что Алиса Аршавина, летевшая бизнес-классом, была с рейса, следовавшего из Москва – Алма-Ата. Молодая мама проигнорировала требования бортпроводников: она пыталась пересадить няню своих детей, имевшую билет в экономический класс, в бизнес-класс, а также за 200 метров до взлетно-посадочной полосы отстегнула ремни безопасности у себя и своего ребенка, и при начале движения самолета тот не находился в кресле.