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Здоровье и среда

Больницы Нижнекамска и Камских Полян получили новые «скорые»

12 января 2018, 18:28

Машины на базе «ГАЗели» будут возить бригады медиков, у которых под рукой будет все необходимое.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Нижнекамская центральная больница и Камско-Полянская районная больница получили по одной новой «скорой» в рамках программы Правительства РФ. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.

Машины на базе «ГАЗели» будут возить бригады медиков, у которых под рукой будет все необходимое – от дефибриллятора до акушерского набора.

«Благодаря поддержке Фонда развития моногородов получили два автомобиля скорой помощи на базе автомобиля "ГАЗель" для жителей города Нижнекамска и Камских Полян. Сегодня автомобили скорой помощи приступили к работе! Спасибо #фрм», – написал замруководителя исполкома Нижнекамска по экономическому развитию и инвестициям Радмир Беляев на своей странице в Instagram.


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