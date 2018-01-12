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Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в центре Афин

12 января 2018, 18:27

Жители греческой столицы протестуют против законопроекта, вводящего новые меры жесткой экономии.

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Греческая полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в центре Афин, передает ТАСС.

Сейчас на площади Конституции в центре Афин Синтагма проходит демонстрация против законопроекта, вводящего новые меры жесткой экономии. Часть протестующих попыталась приблизиться к зданию парламента, полиция применила слезоточивый газ.

Законопроект предусматривает организацию аукционов по продаже собственности ипотечных должников, а также меняет порядок проведения забастовок. Предполагается, что решение о забастовке будет приниматься не управляющим советом профсоюза, а половиной всех состоящих в организации работников. Новый закон также меняет распределение пособий для детей и малоимущих.


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