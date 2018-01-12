Руководитель «КАМАЗ-Мастера» Владимир Чагин вошел в список доверенных лиц Путина

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Сегодня ЦИК России зарегистрировал список доверенных лиц главы государства Владимира Путина на выборах Президента России. В него вошли 259 человек, включая представителей Татарстана. Об этом сообщает РБК.

В частности, в список попали руководитель «КАМАЗ-Мастера» Владимир Чагин, заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков и генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

Доверенными лицами Владимира Путина на выборах в 2018 году стали также известные российские деятели. Среди них – певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, актер Михаил Боярский, музыканты Игорь Бутман и Игорь Крутой, певец Денис Майданов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, фехтовальщица Яна Егорян, телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков (старший), ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе и другие.