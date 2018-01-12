Дворкович: Утильсбор на автомобили может составить 15 процентов

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Рост утилизационного сбора на автомобили в этом году может достигнуть уровня до 15 процентов. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС.

По каким-то позициям индексации может и не быть, по каким-то будет 15-процентная, а по каким-то может быть и выше — в случаях, когда идет более серьезное снижение других налогов, отметил вице-премьер.

«Это сильно зависит от динамики других платежей, состояния рынка и всего, что связано с темой утилизации автомобилей», — заявил он.

Сбор будет касаться автомобилей как российского производства, так и импортированных транспортных средств. Рост утилизационного сбора в 2018 году может пополнить бюджет РФ дополнительно более чем на 28 млрд рублей, сообщалось ранее.