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Снят арест с 95 млн рублей бывшего главы «Почты России»

12 января 2018, 17:47

Дмитрий Страшнов проходит по делу начисления повышенного оклада и премий.

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Снят арест, наложенный на более чем 95 млн рублей на счетах бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

 

Деньги на счетах Страшнова были арестованы 2 ноября решением Басманного суда Москвы по ходатайству следствия. Бывший глава «Почты России» проходит по делу начисления повышенного оклада и премий, которые ему выплатило руководство Минкомсвязи. По итогам 2014 года Страшнов получил 95,4 млн рублей вместо предельно допустимых 13,4 млн рублей.

Ходатайство о продлении срока ареста счетов Дмитрия Страшнова в суд не поступало.


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