Снят арест с 95 млн рублей бывшего главы «Почты России»

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Снят арест, наложенный на более чем 95 млн рублей на счетах бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Деньги на счетах Страшнова были арестованы 2 ноября решением Басманного суда Москвы по ходатайству следствия. Бывший глава «Почты России» проходит по делу начисления повышенного оклада и премий, которые ему выплатило руководство Минкомсвязи. По итогам 2014 года Страшнов получил 95,4 млн рублей вместо предельно допустимых 13,4 млн рублей.

Ходатайство о продлении срока ареста счетов Дмитрия Страшнова в суд не поступало.