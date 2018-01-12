Курс гривны упал ниже исторического минимума

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Курс украинской гривны к евро и российскому рублю упал ниже исторического минимума. Это следует из сообщения пресс-службы Национального банка Украины.

По сравнению со вчерашним днем евро подорожал на 21 копейку и достиг рекордного уровня в 34,18 гривны.

Также впервые украинская валюта приблизилась к уровню один к двум по отношению к российской. Сегодня за 10 рублей можно приобрести 4,99 гривны.

Упал и курс гривны по отношению к доллару: один доллар стоит теперь 28,44 гривны. При этом минимум курса (30,01 гривны), достигавшийся в начале февраля 2015 года, пока не побит, замечает РБК.