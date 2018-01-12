Госслужащие Татарстана могут лишиться служебных автомобилей

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Проанализировать затраты на служебные автомобили поручил Президент РТ Рустам Минниханов всем министерствам и ведомствам республики в течение месяца. Если они окажутся слишком большими, то машины будут реализованы. Об этом заявил сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин на итоговом заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Хочу обратить внимание на необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств. По поручению Президента РТ Рустама Минниханова всем республиканским министерствам, ведомствам, государственным и муниципальным учреждениям в течение месяца необходимо провести аудит и анализ затрат, связанных с эксплуатацией служебных автомобилей. Если будет необходимость, то есть предложения по реализации избыточных транспортных средств», – сказал Премьер-министр РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о подписании постановления, направленного на оптимизацию затрат на обеспечение государственных и муниципальных учреждений Республики Татарстан служебными легковыми автомобилями. До 30 января 2018 года в республике будут утверждены лимиты количества служебных легковых авто для государственных и муниципальных учреждений.