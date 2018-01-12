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Казань вошла в топ-5 городов с самыми дорогими обедами в ресторанах

12 января 2018, 18:20 , Фото: Михаил Захаров

Казань вошла в топ-5 городов с самыми дорогими обедами в ресторанах В исследовании участвовали более 60 тыс. заведений из 15 городов-милионников России.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Казань заняла четвертую позицию в рейтинге самых высоких средних чеков в ресторанах. Об этом сообщает сервис по автоматизации предприятий сферы HoReCa r_keeper.

В исследовании участвовали более 60 тыс. заведений из 15 городов-миллионников России с разными ценовыми категориями и форматами: кафе, рестораны, предприятия фастфуда, бар-рестораны и клубные рестораны. Для расчета среднего чека посещения заведения за основу были взяты наиболее популярные позиции для стандартного обеда: мясная солянка, греческий салат, паста карбонара и минеральная вода.

По России цифра составила 1073 рубля за стандартный обед вне дома. Самый высокий средний чек посещения в Москве — 2478 рублей, на втором месте – Санкт-Петербург (1920 рублей), на третьем — Нижний Новгород (1297 рублей). В Казани средний чек составил 1100 рублей, а пятерку лидеров рейтинга замкнул Екатеринбург со средним чеком посещения 1090 рублей.


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