Казань вошла в топ-5 городов с самыми дорогими обедами в ресторанах

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Казань заняла четвертую позицию в рейтинге самых высоких средних чеков в ресторанах. Об этом сообщает сервис по автоматизации предприятий сферы HoReCa r_keeper.

В исследовании участвовали более 60 тыс. заведений из 15 городов-миллионников России с разными ценовыми категориями и форматами: кафе, рестораны, предприятия фастфуда, бар-рестораны и клубные рестораны. Для расчета среднего чека посещения заведения за основу были взяты наиболее популярные позиции для стандартного обеда: мясная солянка, греческий салат, паста карбонара и минеральная вода.

По России цифра составила 1073 рубля за стандартный обед вне дома. Самый высокий средний чек посещения в Москве — 2478 рублей, на втором месте – Санкт-Петербург (1920 рублей), на третьем — Нижний Новгород (1297 рублей). В Казани средний чек составил 1100 рублей, а пятерку лидеров рейтинга замкнул Екатеринбург со средним чеком посещения 1090 рублей.