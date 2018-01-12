Фото: Росгвардейцы в Татарстане начали зимний период обучения

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Военнослужащие и сотрудники подразделений Управления Росгвардии по РТ и воинских частей Приволжского округа войск национальной гвардии РФ, дислоцированные в Татарстане, приступили к зимнему периоду обучения 2018 года, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

В первый день занятий бойцы изучали меры безопасности при обращении с оружием, боеприпасами и имитационными средствами, при эксплуатации боевой и специальной техники, а также при проведении работ с ядовитыми веществами и опасными грузами.

Прошли практические занятия по методам самостраховки и личной безопасности в быту, при управлении транспортом в зимний период, а также профилактике дорожно-транспортных происшествий.

До военнослужащих и сотрудников доведены задачи, поставленные главнокомандующим войсками национальной гвардии России, социально-экономическая и политическая обстановка в России и мире.