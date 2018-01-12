Сотрудники ИА «Татар-информ» получили благодарности Председателя Госсовета РТ

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Заместитель генерального директора – главный редактор татароязычной ленты ИА «Татар-информ» Рамис Латипов и шеф-редактор татароязычной редакции информагентства Алсу Исмагилова награждены благодарственными письмами Председателя Госсовета Татарстана.

Награждение представителей СМИ состоялось сегодня на площадке Союза журналистов РТ в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню российской печати.

Заслуженные награды руководители татароязычной редакции ИА «Татар-информ» получили за существенный вклад в культурное развитие Татарстана.

Также благодарственным письмом Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям за активное участие в информационном освещении мероприятий Кубка конфедераций FIFA-2017 в Казани поощрен внештатный видеооператор ИА «Татар-информ» Яков Абрамов.

Почетной грамотой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям награждена первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Эльвира Ахметова.

Начальнику управления делами Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Дмитрию Перевезенцеву вручено благодарственное письмо Председателя Госсовета Татарстана.

Почетное звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ» присвоено заместителю главного редактора газеты «Казанские ведомости» Алексею Краснову.