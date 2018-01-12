Школьнику в Воронеже сломали пять позвонков

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Пятикласснику в школе села Хреновое Воронежской области на перемене сломали пять позвонков. Об этом пишет «Российская газета».
Инцидент случился из-за того, что у одного ученика одноклассники отняли шапку. Тот постарался ее вернуть и образовалась свалка. Учителя растащили дерущихся. В самом низу свалки лежал мальчик и не мог сам встать. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали перелом пяти позвонков грудного отдела.
Сотрудники СКР начали доследственную проверку.