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Происшествия

Школьнику в Воронеже сломали пять позвонков

12 января 2018, 17:15

Инцидент случился из-за того, что у одного ученика одноклассники отняли шапку.

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Пятикласснику в школе села Хреновое Воронежской области на перемене сломали пять позвонков. Об этом пишет «Российская газета».

 

Инцидент случился из-за того, что у одного ученика одноклассники отняли шапку. Тот постарался ее вернуть и образовалась свалка. Учителя растащили дерущихся. В самом низу свалки лежал мальчик и не мог сам встать. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали перелом пяти позвонков грудного отдела.

Сотрудники СКР начали доследственную проверку.


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