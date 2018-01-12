В Казани убрали знак, разрешающий поворот на красный свет

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В Казани убрали знак с надписью «Уступи всем, и можно направо». Об этом сообщает городская автоинспекция.

Накануне ИА «Татар-информ» сообщило, что в Казани появился первый и пока единственный экспериментальный дорожный знак, который разрешает поворот направо, несмотря на запрещающий сигнал светофора.

Знак находился один день около ТЦ «Тандем», на перекрестке улиц Декабристов и Горсоветской. Он разрешал повернуть с Декабристов направо при условии, что водитель уступил дорогу всем другим участникам движения. На знаке была надпись «Уступи всем, и можно направо».

Автоинспекция сегодня напомнила, что организация дорожного движения возложена на органы местного самоуправления. Также сотрудники ГИБДД пояснили, что установка знака была проведена без обязательной процедуры обсуждения проекта изменения организации дорожного движения. Нет соответствующего постановления исполкома Казани.

Отдел ГИБДД Управления МВД России предписал демонтировать табличку. Предписание было выполнено – в настоящий момент знак демонтирован.