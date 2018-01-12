В Альметьевске идет сбор подписей в поддержку кандидатов на пост Президента РФ

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Продолжается сбор подписей в поддержку кандидатов на пост Президента России. В Альметьевске активисты предвыборных штабов Владимира Путина и Григория Явлинского развернули пункты сбора в торговых центрах нефтяной столицы РТ.

По сообщению районной газеты «Знамя труда», сбор подписей продлится до 20 января. Волонтеры готовы принять подписи от совершеннолетних граждан страны ежедневно с полудня и до восьми часов вечера. Главное условие: у желающих поддержать кандидата с собой должен быть паспорт.

«Горожане достаточно активны в своей жизненной позиции, причем как молодые люди, так и старшее поколение», — поделились активисты штаба действующего Президента страны Владимира Путина.

«На выборы пойду обязательно. Для каждого из нас важно отдать свой голос конкретному кандидату. Мы обязаны думать о своем будущем, о завтрашнем дне наших детей и близких. В нашей стране должен быть сильный Президент», — объяснил, почему оставил свой голос в поддержку Путина житель Альметьевска Салават Бикмунчаев.

«Судьба страны, в том числе и в наших руках. Поэтому обязательно воспользуюсь своим гражданским правом и проголосую за честного и порядочного человека, заботящегося в первую очередь о россиянах и об их интересах», — поддержала его Светлана Малязина.

Согласно действующему законодательству, Владимиру Путину, как самовыдвиженцу до 30 января предстоит сдать в ЦИК 300 тыс. подписей граждан России в поддержку своей кандидатуры. В Татарстане ему предстоит собрать 7,5 тыс. голосов. Кандидатам, выдвинутым непарламентскими партиями, нужно набрать по 100 тыс. подписей, или по 2,5 тыс. в каждом регионе.

