Волонтеры предвыборного штаба Путина: желающих поддержать кандидата много

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). В том, что иногда приходится отказывать людям, желающим поддержать Владимира Путина, признались сегодня волонтеры предвыборного штаба кандидата, работающие в Международном аэропорту «Казань».

«Некоторые готовы были даже по две подписи оставить, но это против правил, и мы не разрешаем», – рассказала волонтер Анастасия Федорина.

Вместе с напарницей они дежурят на территории главных воздушных ворот столицы республики уже четвертую смену.

«Тут в основном проходят не местные, приезжие люди. Из других республик, других стран. У них мы подписи взять не можем – только у тех, кто с татарстанской пропиской», – поделилась девушка.

«Мы никого не агитируем, и все равно людей подходит много», – добавила она.

«Отдать свой голос за достойного – это, безусловно, важно. Я как представитель поколения, выросшего в Советском Союзе и помнящего сильную Россию прошлого, хочу, чтобы современная Россия была настолько же сильна и уважаема во всем мире. И, это мое личное мнение, я понимаю, что только нынешний президент в состоянии проводить эту линию», – пояснил, почему он решил отдать свой голос в поддержку кандидата, казанец Леонид Земляницкий.