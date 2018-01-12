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Волонтеры предвыборного штаба Путина: желающих поддержать кандидата много

12 января 2018, 17:02 , Фото: Ильнар Тухбатов

Волонтеры предвыборного штаба Путина: желающих поддержать кандидата много В аэропорту «Казань» некоторые граждане были готовы оставить в поддержку действующего Президента РФ две подписи.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). В том, что иногда приходится отказывать людям, желающим поддержать Владимира Путина, признались сегодня волонтеры предвыборного штаба кандидата, работающие в Международном аэропорту «Казань».

Аэропорт

«Некоторые готовы были даже по две подписи оставить, но это против правил, и мы не разрешаем», – рассказала волонтер Анастасия Федорина.

Вместе с напарницей они дежурят на территории главных воздушных ворот столицы республики уже четвертую смену.

Аэропорт

«Тут в основном проходят не местные, приезжие люди. Из других республик, других стран. У них мы подписи взять не можем – только у тех, кто с татарстанской пропиской», – поделилась девушка.

«Мы никого не агитируем, и все равно людей подходит много», – добавила она.

Аэропорт

«Отдать свой голос за достойного – это, безусловно, важно. Я как представитель поколения, выросшего в Советском Союзе и помнящего сильную Россию прошлого, хочу, чтобы современная Россия была настолько же сильна и уважаема во всем мире. И, это мое личное мнение, я понимаю, что только нынешний президент в состоянии проводить эту линию», – пояснил, почему он решил отдать свой голос в поддержку кандидата, казанец Леонид Земляницкий.


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