Энгель Фаттахов стал руководителем исполкома Актанышского района РТ

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Руководителем исполнительного комитета Актанышского района Татарстана избран Энгель Фаттахов. Такое решение сегодня было принято единогласно на 26-м заседании районного Совета, сообщает пресс-служба главы района.

Решением Совета Актанышского района от 8 декабря прошлого года был объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя исполкома района. Комиссия приняла решение представить на рассмотрение совета две кандидатуры – исполняющего обязанности руководителя исполнительного комитета муниципального района Энгеля Фаттахова и заместителя руководителя исполкома по инновациям и инновационной деятельности Ильшата Шарапова.

Один из кандидатов, Ильшат Шарапов, снял свою кандидатуру.

Ранее Энгель Фаттахов занимал должность вице-премьера – министра образования и науки Татарстана. Он был освобожден от нее в связи с переходом на другую работу. 8 декабря 2017 года был назначен исполняющим обязанности руководителя исполкома Актанышского района.

Энгель Фаттахов уже возглавлял Актанышский муниципальный район республики в период с 1998 по 2012 год.