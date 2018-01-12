С 1 апреля пенсии в России будут повышены на 4,1 процента

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам России на 4,1 процента. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ОПФР по РТ.

«В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 8,3 тыс. рублей. В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров. С 1 февраля 2018 года будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники», – сообщает пресс-служба ведомства.

Повышение уровня пенсий, пособий и социальных выплат для населения — стратегические инициативы Президента РФ Владимира Путина. Глава государства видит дальнейшее развитие страны в появлении нового качества жизни, которое заключается в развитии приоритетных сфер.

В числе стратегических инициатив Президента РФ — повышение доходов пожилых граждан, поддержка со стороны государства. Ключевая цель, обозначенная Президентом, — доведение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума во всех регионах.

