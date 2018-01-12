Татарстанская делегация посетила в Дагестане Республиканский МФЦ и инвестплощадку «Уйташ»

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Делегация из Татарстана во главе с министром экономики РТ Артемом Здуновым прибыла в Дагестан с рабочим визитом, сообщает ИА РИА «Дагестан».

Делегация также посетила Республиканский многофункциональный центр в Махачкале.

Директор сети многофункциональных центров Осман Хасбулатов рассказал гостям о ходе оказания услуг в центрах. Особый интерес у Артема Здунова вызвала система оплаты труда, когда в режиме реального времени сотрудники центра видят размер своей стимулирующей надбавки.

Затем представители Татарстана ознакомились с возможностями инвестиционной площадки «Уйташ» в Каспийске. В моногороде реализуют два якорных инвестиционных проекта: «Создание индустриально-строительного комплекса „Каспийск“» и «Техническое перевооружение и расширение заготовительного производства ОАО "Завод им. Гаджиева"». Общая стоимость проектов достигает 4 млрд 700 млн рублей.

Визит делегации проходит в рамках реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи врио главы Дагестана Владимира Васильева с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в декабре прошлого года.

«После новогодних праздников мы пришлем в Дагестан своих специалистов для проработки вопросов, потом ваши специалисты приедут к нам. К концу января — февралю основные позиции документа (соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Дагестаном — прим. Т-и) должны быть готовы», — заметил тогда Рустам Минниханов.