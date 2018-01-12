В Елабуге открыли обновленный Выставочный зал

(Елабуга, 12 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге после реконструкции открылся Выставочный зал Елабужского музея-заповедника. Строительные работы здесь стартовали в сентябре прошлого год. Они велись в рамках федеральной программы «Пять шагов благоустройства моногородов».

В целом, реализация проекта стала возможной благодаря содействию помощника Президента Татарстана Наталии Фишман и при финансовой поддержке из местного бюджета. Объем финансирования составил 6,7 миллиона рублей.

«Огромное спасибо Президенту РТ Рустаму Минниханову, его помощнику Наталии Фишман, благодарю Министерство культуры, без вашего внимания к Елабуге этого не случилось бы», – отметил глава района Геннадий Емельянов, открывая выставочный зал.

В церемонии также приняли участие заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова, директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.

«За год многое было сделано в Елабуге. Например, в год празднования юбилея Марины Цветаевой обновился мемориальный комплекс поэта, территория Петропавловского кладбища, где похоронена Марина Ивановна. Проведено около 100 мероприятий, из них около 20 организовали наши сотрудники», – рассказала Гульзада Руденко.

В ходе реконструкции был сделан ремонт подвального помещения, в котором теперь размещается гардероб для посетителей, установлена новая система вентиляции, обустроены помещения для хранения предметов передвижных выставок, смонтирован подвесной потолок и система кондиционирования. Кроме того, в обоих экспозиционных залах появилась трековая система освещения и современная подвесная система для картин.

Обновленный Выставочный зал начал свою работу экспозицией «Мне имя — Марина», которая посвящена 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой и является завершающим в череде юбилейных мероприятий. Здесь представлены более 240 фотографий самого поэта, а также выставлены автографы, рукописи, выдержки из дневников. Для посетителей экспозиции создан уютный уголок, где можно посидеть с книгой Цветаевой, почитать стихи и узнать о ее непростой судьбе.

Сегодня же сотрудники Елабужского музея заповедника объявили акцию: тот, кто придет в Выставочный зал с книгой с произведениями поэта, в подарок получит бесплатный вход.