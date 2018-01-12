Все новости Татарстан Россия

Общество, Здоровье и среда

В Татарстане средний размер страховой пенсии вырос на 600 рублей

12 января 2018, 18:36

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.
С 1 апреля пенсии в России будут повышены на 4,1 процента
Путин: Родина ждет победителей из Сирии
ОПФР по РТ потратит 199 млрд рублей на выплату пенсий и социальных выплат
Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам 5 тыс. рублей
Трудовые пенсии дополнительно проиндексируют с начала апреля в РТ

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В 2017 году в Татарстане средний размер страховой пенсии вырос на 600 рублей по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по РТ.

«В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров. С 1 февраля 2018 года будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники», – сообщила пресс-служба ведомства.

Повышение уровня пенсий, пособий и социальных выплат для населения — стратегические инициативы Президента РФ Владимира Путина. Глава государства видит дальнейшее развитие страны в появлении нового качества жизни, которое заключается в развитии приоритетных сфер. В числе стратегических инициатив Президента РФ — повышение доходов пожилых граждан, поддержка со стороны государства. Ключевая цель, обозначенная Президентом, — доведение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума во всех регионах.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter