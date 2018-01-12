В новом году страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличены на 3,7 процента

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). С 1 января 2018 года страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров в России увеличены на 3,7 процента. Это выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по РТ.

«Размер фиксированной выплаты после индексации составляет 4982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит до 13,2 тыс. рублей», – сообщает пресс-служба ведомства.

Повышение уровня пенсий, пособий и социальных выплат для населения — стратегические инициативы Президента РФ Владимира Путина. Глава государства видит дальнейшее развитие страны в появлении нового качества жизни, которое заключается в развитии приоритетных сфер. В числе стратегических инициатив Президента РФ — повышение доходов пожилых граждан, поддержка со стороны государства. Ключевая цель, обозначенная Президентом, — доведение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума во всех регионах.