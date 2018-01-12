Через 25 лет в Великобритании планируют запретить пластиковую упаковку

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Британия намерена запретить пластиковую упаковку к 2042 году, сообщает «Хайтек» со ссылкой на портал Phys.org.

«В последующие годы, я думаю, люди будут потрясены тем, как мы допускали использование такого количества пластмасс сегодня, — заявила Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. — Миллион птиц и более 100 тысяч морских млекопитающих и черепах умирают каждый год от запутывания в пластиковых отходах. В каждой третьей рыбе, пойманной в Ла-Манше, находят кусочки пластика. Это действительно одно из величайших экологических бедствий нашего времени».

Сбор в 5 пенсов (0,7 доллара) за каждый проданный пластиковый пакет будет распространяться на все магазины в Англии. Он уже применяется в других частях Соединенного Королевства.

Власти страны должны снизить спрос на пластик, сократить количество пластмассы в обращении и улучшить переработку, добавила Мэй.