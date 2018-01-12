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Культура

Кряшены Набережных Челнов отпразднуют народный праздник Нардуган

12 января 2018, 18:52

Праздник посвящен зимнему солнцестоянию и символизирует пробуждение природы и торжество жизни.
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Кряшены Набережных Челнов отметят праздник Нардуган
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Кряшены Набережных Челнов отметят Нардуган

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). 14 января в Набережных Челнах в концертном зале имени Сары Садыковой состоится народно-обрядовый праздник Нардуган, сообщает пресс-служба кряшенской общины Автограда.

Праздник посвящен зимнему солнцестоянию и символизирует пробуждение природы и торжество жизни. Фестиваль проводится с 1992 года и уже стал традиционным для челнинцев.

Концерт пройдет в форме театрализованного представления в кряшенской деревне с играми и гаданиями, характерными для святочных праздников. Жители города послушают лиричные песни, задорные частушки, шутки. Танцевальные коллективы представят свои лучшие номера. Все участники смогут угоститься рождественскими блюдами.

На праздник в Автоград съедутся творческие коллективы из Менделеевского, Лаишевского, Тюлячинского, Заинского и других районов республики. Также для зрителей выступят бессменные участники фестиваля – народные ансамбли кряшен «Карендэшлэр», «Жанакай» и самые юные артисты – ансамбль ложкарей «Бэлэкэй дэдэйлэр».


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