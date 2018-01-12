В челнинской страховой компании выявили пропажу 65 тыс. полисов ОСАГО

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Временная администрация челнинской компании СГ «АСКО» в ходе инвентаризации выявила отсутствие 65 тыс. полисов ОСАГО и 6,5 тыс. квитанций на получение страховой премии. Об этом сообщается на сайте страховщика.

«В связи с установлением данного факта временная администрация обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенные и оформленные на вышеуказанных бланках строгой отчетности, являются недействительными. Квитанции формы А7 не подтверждают получение страховой организацией уплаченных страховых премий (взносов)», — отмечается в сообщении.

В конце декабря Центробанк назначил временную администрацию в ООО «Страховая группа “АСКО”» (Набережные Челны). Компания плохо исполняла план восстановления платежеспособности, говорилось в приказе регулятора.

Компания осуществляет свою деятельность в 15 российских городах, включая Набережные Челны, Альметьевск и Казань. Уставный капитал составляет 644 млн рублей, указано на сайте «АСКО».