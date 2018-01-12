(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Евросоюз выделил 1 млрд евро на гонку суперкомпьютеров против Китая, США и Японии. Об этом сообщает портал «Хайтек» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Если начинание окажется успешным, к 2020 году у Европы будет два суперкомпьютера со скоростью в сто квадриллионов вычислений в секунду, а также не менее двух менее мощных систем, рассчитанных на десятки квадриллионов вычислений в секунду.

Еще через два года ЕС планирует получить компьютер следующего поколения со скоростью квинтиллион вычислений в секунду.

К инициативе уже присоединились 13 европейских стран. Великобритания пока воздерживается от участия, и, по мнению экспертов, ее выход из ЕС приведет к тому, что страна упустит ряд важных возможностей.

Китай смог добиться доминирования в сфере суперкомпьютеров. Согласно планам Китайской академии наук, к 2020 году ученые страны закончат разработку суперкомпьютера Tianhe-3 со скоростью вычислений до квинтиллиона операций в секунду.