Пьяные отец и сын чуть не сгорели в своей квартире в Челнах

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Пьяные отец и сын чуть не сгорели в своей квартире в Комсомольском районе Набережных Челнов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в доме №33 на Набережночелнинском проспекте поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах в 14.33. Сотрудники ПСЧ №55 потушили пожар на площади 30 кв. метров и спасли отца и сына которые были сильно пьяны. Их передали медикам скорой помощи, которые госпитализировали мужчин в БСМП.