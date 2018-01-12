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Пьяные отец и сын чуть не сгорели в своей квартире в Челнах

12 января 2018, 15:41 , Фото: соцсети

Пьяные отец и сын чуть не сгорели в своей квартире в Челнах Пожар случился в доме №33 на Набережночелнинском проспекте.

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Пьяные отец и сын чуть не сгорели в своей квартире в Комсомольском районе Набережных Челнов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в доме №33 на Набережночелнинском проспекте поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах в 14.33. Сотрудники ПСЧ №55 потушили пожар на площади 30 кв. метров и спасли отца и сына которые были сильно пьяны. Их передали медикам скорой помощи, которые госпитализировали мужчин в БСМП.


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