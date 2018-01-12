Появилось видео из изолятора, где содержится предполагаемый убийца Гульшат Котенковой

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В распоряжении агентства появилось видео из следственного изолятора, где содержится предполагаемый убийца 29-летней нижнекамки Гульшат Котенковой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что подозреваемый в убийстве Гульшат Котенковой 37-летний неоднократно судимый Данила Котенев был задержан вчера. Освободился он из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование. До вчерашнего дня он работал в бригаде строителей в поселке Красный Ключ в Нижнекамске.

По окончании смены 9 января он на территории лыжной базы «Алмаш» увидел девушку, оглушил ее и попытался изнасиловать. Гульшат пришла в себя и оказала сопротивление. Тогда злоумышленник порезал ей горло осколком от разбитой бутылки, похитил украшения, телефон и убежал.

29-летняя Гульшат Котенкова с мужем и маленькой дочерью отдыхала на учебно-тренировочной базе у поселка Красный Ключ. 9 января днем она отправилась кататься на лыжах и перестала выходить на связь. Супруг не смог отыскать ее и обратился за помощью. На следующий день около двух часов ночи тело молодой нижнекамки обнаружили волонтеры недалеко от базы.

У женщины осталась полугодовалая дочь. Гульшат Котенкову похоронили в Нижнекамске вчера, на похороны пришли сотни горожан. У центральной мечети города прочитали погребальную молитву. Священнослужители назвали женщину благочестивой мусульманкой, которая пять раз в день читала намаз и держала уразу.