Сорванная ураганом крыша пробила авто и проломила череп водителю в Новосибирске

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Сорванная ураганом крыша убила водителя легковой «Тойоты» в Новосибирске, сообщает «Сибкрай».
Штормовой ветер обрушился на Новосибирск минувшей ночью. По всему городу прошла волна отключений электроэнергии, ветер срывал крыши с домов, валил деревья, рвал баннеры.
Молодой мужчина проезжал вместе с пассажиркой накануне вечером мимо четырехэтажного административного здания на улице Фабричной. Порывом ветра с крыши дома сорвало кусок кровли, который упал на водителя. Парень скончался на месте от перелома черепа.
Неуправляемый автомобиль остановился, врезавшись в сугроб. Сотрудники СКР начали доследственную проверку.