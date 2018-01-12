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Происшествия

Сорванная ураганом крыша пробила авто и проломила череп водителю в Новосибирске

12 января 2018, 15:31

Парень скончался на месте, сотрудники СКР начали доследственную проверку.

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Сорванная ураганом крыша убила водителя легковой «Тойоты» в Новосибирске, сообщает «Сибкрай».

Штормовой ветер обрушился на Новосибирск минувшей ночью. По всему городу прошла волна отключений электроэнергии, ветер срывал крыши с домов, валил деревья, рвал баннеры.

Молодой мужчина проезжал вместе с пассажиркой накануне вечером мимо четырехэтажного административного здания на улице Фабричной. Порывом ветра с крыши дома сорвало кусок кровли, который упал на водителя. Парень скончался на месте от перелома черепа.

 

Неуправляемый автомобиль остановился, врезавшись в сугроб. Сотрудники СКР начали доследственную проверку. 


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