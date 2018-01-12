В Казани суд отправил под домашний арест экс-проректора КХТИ Василия Иванова

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани арестовал бывшего проректора КНИТУ-КХТИ, руководителя Института дополнительного образования — одного из подразделений вуза — Василия Иванова.

Иванов помещен под домашний арест на время следствия и пробудет там до 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Экс-проректора подозревают сразу по двум статьям: «Мошенничество» и «Служебный подлог». По версии следствия, Иванов пригласил директора подконтрольной ему школы и потребовал с него выплачивать по 45 тыс. рублей в месяц, при этом угрожая наказать за отказ.

Для исполнения задуманного Иванова ввели в штатное расписание — якобы он преподает в учебном заведении и получает за это зарплату в 45 тыс. рублей. Однако, как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, никаких договоров о приеме на работу с ним не заключалось, инструкций и приказов не составлялось.

За пять лет такой «работы» Иванов получил свыше 2,7 млн рублей. Также установлено, что в 2013 году по указанию Иванова в одну из школ на работу были приняты 15 человек. Деятельности они не вели и денег не получали — вместо них «зарплату» получал экс-проректор. Общая сумма превысила 1 миллион рублей.