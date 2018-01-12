Mitsubishi отзывает в России более 16 тыс. внедорожников Pajero и электромобилей i-MiEV

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Российский дилер Mitsubishi — ООО «ММС Рус» — отзывает в России порядка 16,52 тыс. внедорожников Pajero и электромобилей i-MiEV из-за проблем с подушками безопасности, сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Будут отозваны автомобили, которые были реализованы с апреля 2013 года по февраль 2016 года, говорится в сообщении Росстандарта.

«Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности переднего пассажира», — следует из публикации на сайте.

Все ремонтные работы для владельцев осуществят бесплатно.