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Mitsubishi отзывает в России более 16 тыс. внедорожников Pajero и электромобилей i-MiEV

12 января 2018, 21:40

Будут отозваны автомобили, которые были реализованы с апреля 2013 года по февраль 2016 года.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Российский дилер Mitsubishi — ООО «ММС Рус» — отзывает в России порядка 16,52 тыс. внедорожников Pajero и электромобилей i-MiEV из-за проблем с подушками безопасности, сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Будут отозваны автомобили, которые были реализованы с апреля 2013 года по февраль 2016 года, говорится в сообщении Росстандарта. 

«Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности переднего пассажира», — следует из публикации на сайте. 

Все ремонтные работы для владельцев осуществят бесплатно.


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