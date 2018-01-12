ООН обвинила Трампа в расизме

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Заявление Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что мигранты с Гаити и из стран Африки – это люди из «грязных дыр», является проявлением расизма. Такое мнение высказал официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл.

«Если сообщения подтвердятся, то это шокирующие и постыдные комментарии Президента США, и – сожалею, но не могу использовать другое слово – расистские», – цитирует Колвилла ТАСС.

Слова американского лидера могут некоторым показаться поощрением расизма и ксенофобии, добавил он.

Трамп позволил себе нелестный комментарий во время встречи с законодателями в Белом доме.

УВКПЧ следит за соблюдением и защитой прав человека, гарантируемых Всеобщей декларацией прав человека.