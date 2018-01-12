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Экономика и финансы

Исследование: Большинство девелоперов Казани плохо работают с клиентами

12 января 2018, 15:46

На этапе первого контакта с клиентом застройщики Казани работают на 39,9 процента от возможной эффективности.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Большинство девелоперов Казани плохо работают с клиентами. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании «Манн, Черемных и Партнеры» по результатам исследования клиентоориентированности казанских застройщиков. 

На этапе первого контакта с клиентом застройщики Казани работают на 39,9 процента от возможной эффективности.

Общая оценка уровня эффективности сайтов городских девелоперов составляет 55,3 процента. Средняя оценка работы отделов продаж в 2 раза ниже — менеджеры работают на четверть от возможной эффективности (27,4 процента).

В маркетинге застройщиков Казани самой слабой стороной оказалась работа точек захвата — работа телефонов, указанных на сайте, возможность заказать обратный звонок и т. д. Средний показатель эффективности среди исследуемых компаний составил 50,9 процента.

Хуже всего менеджеры компаний Казани выявляли потребность у клиента. Средняя оценка по застройщикам города составила 4,3 процента.


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