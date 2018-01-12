Медведев: Перевод госпрограмм на проектное управление позволит эффективнее расходовать средства

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Перевод госпрограмм на проектное управление позволит более эффективно расходовать бюджетные средства. Об этом на совещании по федеральному бюджету на 2018 — 2020 годы заявил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

С 2018 года на проектное управление переходят пять государственных программ по развитию сельского хозяйства, транспортной системы, образования, здравоохранения, ЖКХ и жилья, сказал Медведев.

«Рассчитываю, что в этом случае деньги будут расходоваться более эффективно», — отметил он.