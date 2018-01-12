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Медведев: Перевод госпрограмм на проектное управление позволит эффективнее расходовать средства

12 января 2018, 22:14

С 2018 года на проектное управление переходят пять государственных программ по развитию нескольких отраслей.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Перевод госпрограмм на проектное управление позволит более эффективно расходовать бюджетные средства. Об этом на совещании по федеральному бюджету на 2018 — 2020 годы заявил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС. 

С 2018 года на проектное управление переходят пять государственных программ по развитию сельского хозяйства, транспортной системы, образования, здравоохранения, ЖКХ и жилья, сказал Медведев.

«Рассчитываю, что в этом случае деньги будут расходоваться более эффективно», — отметил он.


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