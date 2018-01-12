У выпавшей из окна беременной жительницы Омска ребенок родился без травм

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). У выпавшей из окна роддома 20-летней беременной жительницы Омска ребенок родился без травм. Об этом пишут известия, пишут «Известия».

Накануне женщина выпала из окна второго этажа родильного дома № 2 в Омске, будучи еще беременной. Женщина упала в сугроб и поэтому не получила серьезных травм, ее жизни ничего не угрожает.

Через некоторое время женщина родила: ребенок здоров, он не получил никаких травм.

Управление Следственного комитета России по Омской области начало проверку по факту инцидента.