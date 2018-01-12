Кабмин ФРГ: Сохранение роли Украины как транзитера российского газа отвечает интересам ЕС

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Германия и ЕС заинтересованы в сохранении транзита газа из РФ через Украину, передает РИА Новости со ссылкой на официального представитель Кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

«Коммерческие решения могут иметь последствия для государств в регионе. Поэтому мы всегда очень четко заявляли, что в интересах Германии и других государств-членов (ЕС — прим. Т-и), чтобы Украина продолжала сохранять свою роль страны-транзитера российского газа», — цитирует агентство Зайберта.

Большое значение имеет то, что вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по энергосоюзу Марош Шефчович ищет решение этой проблемы от имени ЕК совместно с РФ и Украиной, считает Зайберт.