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Экономика и финансы

Кабмин ФРГ: Сохранение роли Украины как транзитера российского газа отвечает интересам ЕС

12 января 2018, 18:04

Важно, что вице-президент Еврокомиссии ищет решение проблемы поставок газа совместно с РФ и Украиной, считают в Правительстве Германии.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Германия и ЕС заинтересованы в сохранении транзита газа из РФ через Украину, передает РИА Новости со ссылкой на официального представитель Кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

«Коммерческие решения могут иметь последствия для государств в регионе. Поэтому мы всегда очень четко заявляли, что в интересах Германии и других государств-членов (ЕС — прим. Т-и), чтобы Украина продолжала сохранять свою роль страны-транзитера российского газа», — цитирует агентство Зайберта.

Большое значение имеет то, что вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по энергосоюзу Марош Шефчович ищет решение этой проблемы от имени ЕК совместно с РФ и Украиной, считает Зайберт.


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