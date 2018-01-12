Чайник Фрунзе и нормы разверстки: «Стихия революции» будет работать в Казани 3 года

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Ровно месяц назад в Национальном музее Татарстана открылась выставка «Стихия революции: 1917 год в истории России». За это время экспозицию посетили более 10 тысяч казанцев и гостей города.

Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» соавтор выставки, старший научный сотрудник отдела истории и культуры Татарстана Нацмузея РТ Виталий Зайцев, в ближайшие три года она будет доступна посетителям.

«Трудно, даже невозможно, за одно посещение по достоинству оценить полторы тысячи экспонатов этой выставки. Широко представлены плакаты 1918 – 1920 годов. Например, “Выполнил ли ты разверстку?” Кстати, тема продразверстки особо актуальной становится именно с 1918 года, что подтверждается документами», – отметил он.

«Не подвергать разверстке крестьян, у которых излишков не окажется», – значится в одном из пунктов инструкции для комиссаров. Однако, как известно, на практике это соблюдалось далеко не всегда. По факту, изымалось обычно все, что приводило к «кулацким восстаниям», в которых участвовали не только кулаки. Эти «перегибы» в работе продотрядов были наказуемы. Например, в приговоре революционного военного трибунала за незаконные поборы и расстрелы был осужден продотрядник из Мамадышского уезда.

Этот документ, а также нормы разверстки также представлены на выставке. По нормам следует, что крестьяне должны были сдавать государству «рожь – 20 пудов с каждой десятины, картофель – 80», в списках значатся и овес, ячмень, пшеница.

Один из интереснейших экспонатов выставки – походный чайник Фрунзе. «Казанский житель Кириллов, сдавший в музей немало реликвий, в советское время работал шофером. Ему-то и выпала честь возить самого Фрунзе в годы гражданской войны. Видно, что чайник он сделал сам из основания довольно большой немецкой лампы-керосинки», – сообщил Виталий Зайцев.

Коллекция орденов, печатный станок, фотографии столетней давности, письма и открытки – каждый документ расскажет свою историю посетителю выставки «Стихия революции».