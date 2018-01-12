Песков пообещал ответ на новые санкции США

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Россия не оставит без ответа новые санкции, которые готовится ввести США. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает RT.

По его словам, российский лидер Владимир Путин сам решит, в какой форме будут ответные меры РФ – станут ли санкции зеркальными или нет. Путин будет исходить из интересов страны, подчеркнул Песков.

Говоря об анонсированном в СМИ черном списке США, куда могут попасть близкие к Кремлю российские бизнесмены и чиновники, Песков заявил, что прежде следует дождаться этого списка, а затем, проанализировав его, решать, что делать.

«Его, конечно, предстоит самым серьезным образом проанализировать, дождаться, будет ли этот список, потому что появление списка как такового еще не означает нового витка санкционных обменов. Поэтому нужно посмотреть, что будет за список, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция», – добавил представитель Кремля.

Вчера стало известно, что Минфин США готовится объявить о новых антироссийских санкциях в ближайшее время.