В Петербурге водитель избил подростка за брошенный в авто снежок

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). На Октябрьской набережной в Петербурге ребенок попал снежком в легковой «Фольксваген» местного жителя, автовладелец ударил его и скрылся, пострадавшего госпитализировали, передает ТАСС.

Полиция узнала об инциденте от врачей медицинского учреждения, которые проинформировали, что к ним поступил 15-летний мальчик с телесными повреждениями.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что на Октябрьской набережной около дома № 144 мальчик играл со знакомыми и попал снежком в стоящий неподалеку легковой «Фольксваген». Между водителем и подростком произошел конфликт, мужчина ударил мальчика, а затем уехал.

Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и разбитой губой. Полиция Петербурга начала проверку по факту инцидента.