В Госдуме хотят создать рабочую группу по вопросам цифровой экономики

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В Госдуме предлагают создать рабочую группу для законотворчества по цифровой экономике, передает ТАСС со ссылкой на главу Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Речь идет о принятии более 50 законопроектов, подчеркнул Аксаков.

«Они нужны экономике, они нужны для прорыва нашей экономики, ну, соответственно, мы могли бы тогда организовать дружную работу разных комитетов, а там 20 законопроектов — это комитет по финансовому рынку — ну и, соответственно, помогли бы быстрее принять законы и быстрее двинуть нашу экономику вперед», — цитирует агентство главу комитета.

До 2025 года РФ могла бы утроить объемы цифровой экономики и приблизиться к уровню развитых стран, добавил Анатолий Аксаков.