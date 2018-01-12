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Экономика и финансы

В Госдуме хотят создать рабочую группу по вопросам цифровой экономики

12 января 2018, 21:30

До 2025 года Россия могла бы утроить объемы цифровой экономики и приблизиться к уровню развитых стран, считает глава Комитета Госдумы по финрынку.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В Госдуме предлагают создать рабочую группу для законотворчества по цифровой экономике, передает ТАСС со ссылкой на главу Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. 

Речь идет о принятии более 50 законопроектов, подчеркнул Аксаков. 

«Они нужны экономике, они нужны для прорыва нашей экономики, ну, соответственно, мы могли бы тогда организовать дружную работу разных комитетов, а там 20 законопроектов — это комитет по финансовому рынку — ну и, соответственно, помогли бы быстрее принять законы и быстрее двинуть нашу экономику вперед», — цитирует агентство главу комитета.

До 2025 года РФ могла бы утроить объемы цифровой экономики и приблизиться к уровню развитых стран, добавил Анатолий Аксаков.


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