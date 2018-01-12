В Нацбиблиотеке РТ открылась книжная выставка о традициях народов Поволжья

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке Татарстана открылись тематические выставки книг «Национальные традиции в культуре народов Поволжья» и «Имидж – путь к успеху». Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Первая выставка посвящена национальным традициям в культуре и применению этнических мотивов в художественных промыслах народов Поволжья, проживающих в Татарстане: чувашей, марийцев и башкир.





Ряд книг посвящен особенностям вышивки, узорного ткачества, декоративно-прикладного искусства этих народностей. Также особое внимание уделено проблемам этнографии, сохранения и развития этнических традиций среди молодежи, не проживающей на исторической родине.



Основой тематической подборки книг второй выставки стало раскрытие понятия «имидж» посредством современного этикета и этики делового общения. В экспозиции представлены книги «Имидж мужчины: пособие для перспективного мужчины» и «Имидж женщины: пособие для перспективной женщины».