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Культура

В Нацбиблиотеке РТ открылась книжная выставка о традициях народов Поволжья

12 января 2018, 20:06 , Фото: Султан Исхаков, kitaphane.tatarstan.ru

В Нацбиблиотеке РТ открылась книжная выставка о традициях народов Поволжья Особое внимание уделено проблемам этнографии, сохранения и развития этнических традиций среди молодежи, не проживающей на исторической родине.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке Татарстана открылись тематические выставки книг «Национальные традиции в культуре народов Поволжья» и «Имидж – путь к успеху». Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Первая выставка посвящена национальным традициям в культуре и применению этнических мотивов в художественных промыслах народов Поволжья, проживающих в Татарстане: чувашей, марийцев и башкир.


Ряд книг посвящен особенностям вышивки, узорного ткачества, декоративно-прикладного искусства этих народностей. Также особое внимание уделено проблемам этнографии, сохранения и развития этнических традиций среди молодежи, не проживающей на исторической родине.

Основой тематической подборки книг второй выставки стало раскрытие понятия «имидж» посредством современного этикета и этики делового общения. В экспозиции представлены книги «Имидж мужчины: пособие для перспективного мужчины» и «Имидж женщины: пособие для перспективной женщины».

 


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