МВД: В «заминированном» поезде с Украины была граната без запала времен ВОВ

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). МВД России опровергла информацию о заминированном поезде, который прибыл с территории Донецкой народной республики в Белгородскую область, передает ТАСС.

Сегодня электронные СМИ сообщили, что под колесной парой грузового поезда на станции Валуйки-сортировочная в Белгородской области была обнаружена граната Ф-1. В связи с происшествием было принято решение об отправке вагона на запасной путь, а также об осмотре саперами подозрительного предмета.

В сообщении МВД России говорится, что в поезде, пришедшем с Украины в Россию, лежала граната без запала времен Великой Отечественной войны. Угрозы окружающим обезвреженный снаряд не представлял.